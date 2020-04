El actual director de Blanco y Negro en representación del CSD Colo Colo asegura que al plantel le está faltando empatía.

José Daniel Morón, director en representación del Club Social y Deportivo Colo Colo, lamentó la situación: “Nunca me imaginé este escenario. Este club ha pasado por muchas situaciones difíciles y creo que los jugadores en la quiebra entendieron la situación y hubo sensibilidad. De verdad me falta eso ahora, empatía y solidaridad. He visto el esfuerzo del directorio”.

El campeón de Copa Libertadores, afirmó en el 2002 los futbolistas se pusieron con el club: “En la quiebra los jugadores entendieron la situación. Fue un golpe duro para los hinchas. En ese momento hubo sensibilidad para los dos lados… Ha faltado esa solidaridad (del plantel)”

“Espero que cambien la decisión. Es lo que esperamos, y lo que esperábamos antes de este escenario. Esto no me lo imaginé nunca. Fui jugador. He visto el esfuerzo del directorio. Tuvimos que tomar este camino. Nos obligaron a tomar este camino”.

Esteban Paredes respondió a los dichos de José Daniel Morón: "Está de la otra vereda Morón. Ya lo dije en el comunicado. En 2002 muchos jugadores de Colo Colo se fueron, otros siguieron jugando pero después cobraron sus platas. Y estaba bien. No sé de qué nos hablan a nosotros".