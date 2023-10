Daniel Matamala no tuvo clemencia con el actual gobierno de Chile, el periodista señaló que la situación es vergonzosa para el país, cabe recordar que la FIFA sólo tomó en cuenta a Paraguay, Uruguay y Argentina para algunos partidos de la cita mundialista.

“Ser excluidos de esta manera humillante del Mundial 2030 no sólo es una vergüenza para el fútbol chileno”, indicó en su cuenta de Twitter.

“Esta era una postulación del país, con declaraciones del presidente, ministros involucrados en anuncios oficiales, y una Corporación con sede en Chile. Es un bochorno diplomático para el gobierno y el Estado de Chile”, añadió.

Cabe recordar que la noticia la dio a conocer el propio presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en publicaciones en sus Redes Sociales.

“Sudamérica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración de la Copa del Mundo en el 2030”, escribió la principal autoridad del fútbol de este continente.

"Chile no está, pero no significa que no trabajemos para que esté o para que le encontremos algo de esta talla. Es una decisión que la toma FIFA, no nosotros. Podemos proponer, pero ellos son los que determinan cómo y quién", aseguró Alejandro Domínguez

“Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició”, celebró también Domínguez.

Radio BioBio reveló que: "el Gobierno estaba ampliamente involucrado en los trabajos de Michael Boys en esta corporación con varios compromisos económicos de por medio. El pasado 23 de agosto se realizó un depósito por 146 millones de pesos. Un monto que estaría involucrado en la cuota de 950 mil dólares que cada federación debía aportar por su candidatura".