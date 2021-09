Daniel Fuenzalida reveló una psicópata costumbre que tiene Marcelo Ríos

El animador aseguró que el "Chino" manda mensajes sugerentes a otros famosos aparte de Jordi Castell.

El conductor del programa de farándula "Me Late", de TV+, Daniel Fuenzalida, reveló una particular costumbre que tiene Marcelo Ríos, quien pese a estar radicado en Estados Unidos, continúa pendiente de todo lo que pasa en nuestro país.

"La información que yo manejo de Marcelo Ríos, es que parece que le pasa este tipo de ataques en la madrugada, que le manda canciones a Jordi Castell, que manda textos, no es solamente a Jordi", comenzó diciendo el animador.

"Yo manejo información que Marcelo le manda mensajes a más personas…No son canciones, son textos bastante sugerentes… No ocuparía la palabra acoso, pero sí insinuándose y a varias personas, no solamente a una. Vamos a dejarla que le escribe a las personas conocidas, algunos casos que yo he visto, en un juego, digamos", explicó el rostro, quien destacó que Ríos "juega con su teléfono y empieza a mandar algún tipo de mensajes más bien, no de amistad, sino que mensajes a varias personas conocidas de nuestro país", aseguró.

"Está pendiente de todo, está pendiente de los portales, de las redes sociales de las personas que a él le interesa o atacar o acercarse, pero está pendiente absolutamente", cerró.