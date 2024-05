¿Se concretará? Daniel Arrieta habla del posible fichaje de Felipe Loyola en Colo Colo

Este fin de semana, Colo Colo buscará seguir manteniendo su buen presente en el Campeonato Nacional, al enfrentar a Deportes Iquique. Los albos vienen de conseguir una muy buena victoria en condición de local ante Palestino por 2-0, resultado que les permite seguir acercándose a la parte alta de la tabla de posiciones.

Tras el buen resultado del pasado fin de semana, el cacique subió algunos lugares en la tabla de colocaciones, donde actualmente se ubica en el quinto lugar, manteniéndose a cinco puntos del actual líder del torneo, Universidad de Chile, quienes vienen de sufrir su primera derrota en lo que va de la temporada.

Además de ya estar mentalizados en el duelo ante los dragones celestes, Colo Colo también ya tiene sus ojos puestos en el próximo mercado de fichajes, donde la directiva de Blanco y Negro ya maneja algunos nombres por los cuáles irá a la pelea para conseguir sus servicios de cara a la segunda parte de la presente temporada.

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol.

Uno de los nombres que ha sonado en el cacique es el de Felipe Loyola, actual jugador de Huachipato, quien viene mostrando buenos antecedentes en el cuadro del acero, por lo que desde Macúl ya estarían buscando la forma de contar con su servicio. Pero el periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, señaló que esto no será nada fácil.

Según detalló el comunicador, "lo de Felipe Loyola no está fácil y es más que nada, porque Colo Colo ha hecho las averiguaciones y hoy Huachipato está pidiendo una alta suma de dinero. No me dieron cuánto está pidiendo Huachipato, pero sobre el millón de dólares. Entonces, para Colo Colo claramente se hace imposible poner esa suma de dinero".