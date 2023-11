Damián Pizarro será titular en La Roja y le cargan pesada responsabilidad

Damián Pizarro se ganó su nominación a La Roja gracias a sus buenos rendimientos y es probable que sea titular en el compromiso ante Paraguay. En ese sentido, Rafael Olarra le entregó una gran responsabilidad al formado en Colo Colo.

"Me gusta, no tenemos el día a día de Dávila, sabemos que hizo un golazo. Puede ser que Berizzo vea otras cosas", comenzó diciendo el exdefensa en ESPN.

Luego, continuó hablando sobre Damián Pizarro, donde le asignó una gigante responsabilidad para el crucial duelo de La Roja,

"Ahí necesitamos la movilidad y Alexis Sánchez en esa posición me gusta, porque tiene ese pase filtrado, el cómo hacerlo. Damián Pizarro tiene que estar a altura de Alexis Sánchez, tiene que responderle con rebotar balones, que pueda picar a las orillas donde Alexis le gusta habilitar… es un equipo para jugar corto de mitad de cancha y hacia arriba con pasada de laterales", complementó el ex seleccionado nacional.

Finalmente, se tomó su tiempo para confesar lo que le gustaría que mostrara este equipo de Chile en el crucial duelo ante Paraguay.

"Lo que a mí me gustaría ver de este equipo, que se ve en el papel más ofensivo, me gustaría ver que defensivamente tomara una acción y lo he dicho, tiene que estar sobre la mitad de la cancha", sentenció.

Es así como Damián Pizarro tendrá la misión de ser titular y la gran carta ofensiva de La Roja, donde podrá cumplir el sueño de compartir cancha con Alexis Sánchez.