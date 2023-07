El 18 de marzo Damián Pizarro debutó con la camiseta de Colo Colo jugando 23 minutos y anotando el descuento en el 3-1 frente a Cobresal.

De aquel partido en adelante, el joven delantero de 18 años disputó todos los partidos del Cacique, incluyendo Torneo Nacional, Copa Chile y Copa Libertadores.

En total, hasta antes de enfrentar a O’Higgins, Pizarro jugó 14 partidos en los cuales no volvió a convertir y solo dio una asistencia en el empate de los albos en su visita a Unión Española.

Sin embargo, ante O’Higgins el atacante pudo matricularse con un gol de penal y le dio la asistencia a Leonardo Gil en la victoria por 2-0 ante los rancagüinos.

Por lo mismo, tras el encuentro Pizarro confesó el secreto que le ha permitido mejorar la puntería.

“Me quedo siempre con el profe Walter (Lemma), 10 o 15 minutitos, siempre tratando de darle a un costado, a los palos, siempre me trata de decir eso. Me colocan un defensor y empezamos ahí a rematar”, confesó.

“Hay que seguir entrenando con los profes en la semana la definición, que siento que me falta un poquito pero un poco más de tranquilidad y listo”, concluyó.

Con este resultado, Colo Colo sumó 26 puntos consiguiendo el séptimo triunfo en el torneo nacional y ahora tendrán que viajar a Brasil para enfrentar la revancha por Copa Sudamericana ante América MG.

Damián Pizarro y el 2-0 ante O’Higgins