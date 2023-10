Damián Pizarro recibe fuertes críticas de un histórico entrenador

Damián Pizarro es uno de los jugadores con mayor potencial del fútbol chileno, pues a su corta edad está mostrando cosas muy interesantes. Sin embargo, un histórico entrenador lo llenó de críticas por su desempeño en los Panamericanos.

Se trata de Raúl Toro, histórico entrenador del fútbol chileno que no tuvo piedad con el delantero e incluso lo impulsó como uno de los peores jugadores de Chile.

"Yo lo tengo en el podio a Lucas Assadi con Damián Pizarro y Clemente Montes como los más malos de Chile. El primer tiempo fueron un desastres los tres", aseguró Toro por el duelo de La Roja ante República Dominicana.

En esa misma línea se lanzó fuertemente contra el jugador de Colo Colo, asegurando que no tiene suficientes cualidades para jugar en la selección.

"Damián Pizarro ha tenido una suerte en Colo Colo porque los otros dos que llegaron no tienen nada y por eso ha jugado, pero un delantero que no te haga un gol con este equipo y tenga 0 oportunidades de gol...", añadió Raúl Toro siempre en diálogo con Bolavip.

Asimismo señaló que "tiene potencia, tiene potencia y tiene potencia. No tiene nada más porque no sabe hacer una pared, de repente tiene que hacer una jugada con un compañero y no sabe y lo ponen para la selección".

Es así como la joven promesa de Colo Colo sumó potentes críticas debido a que aún no ha podido anotar con la camiseta de la selección chilena en estos Panamericanos. A pesar de su participación con asistencias y generación de oportunidades, al delantero le pesa su falta de gol.