Damián Pizarro le envía su apoyo a Jordhy Thompson en redes sociales

Damián Pizarro conoce hace mucho tiempo a Jordhy Thompson y han forjado una amistad muy hermanable. Es precisamente por esto que el delantero centro utilizó sus redes sociales para enviarle un mensaje de ánimo a quien hoy se encuentra en prisión.

Y es que en su Instagram, Pizarro compartió un pequeño collage donde agregó una foto junto a Thompson y una de su celebración tras el gol convertido a Unión La Calera, donde realizó un número 24 con sus manos, precisamente el que lleva su amigo en la camiseta.

Esta foto además venía acompañada de una canción titulada hermano mío, con la que Damián Pizarro también aprovechó de mandarle un mensaje al público.

"Hermano yo no me explico porqué hay gente que nuestros sueños quieren destruir. No saben que es demasiado, que hemos llorado, que hemos luchado", dice la canción que añadió Damián en la historia de apoyo para Jordhy.

Este apoyo dividió a los hinchas al momento de dar su opinión, pues algunos se mostraron muy en contra de la situación y otros apoyaron a Pizarro asegurando que solo está apoyando en un momento complejo a quien considera un hermano.

Lo cierto es que nadie quedó indiferente por las muestras de cariño y apoyo que realizó Damián Pizarro, quien incluso se emocionó después de haberle anotado a Unión La Calera. Y es que después de hacer el gesto del número 24, Pizarro se llevó las manos a la cara limpiándose las lágrimas de los ojos.