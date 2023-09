Damián Pizarro festeja en grande y manda fuerte mensaje a detractores

Colo Colo logró una importantísima victoria ante Cobresal en el estadio Monumental, donde tras una actuación impecable, se llevó los tres puntos con un abultado resultado de 6-0, lo que les permite reducir la distancia ante el actual puntero como lo es el cuadro minero. Una de las figuras del partido fue Damián Pizarro quien anotó un doblete en el encuentro.

El delantero de 18 años no marcaba desde el pasado 20 de agosto, por lo que su felicidad era inmensa debido a las dos anotaciones en el primer tiempo en lo que fue una final ante Cobresal. Gracias a su actuación, el jugador aprovechó de enviar un mensaje a sus detractores a través de las redes sociales, para reforzar también su confianza.

En ese sentido, el denominado Haaland de Macul, compartió una fotografía celebrando uno de los goles junto a una provocativa canción. “Mientras muchos me maldicen, el señor me bendice. Aunque tengo las cicatrices por las cosas que hice, yo no voy a dejar que ninguno de ustedes me pise, infelices. Me paso por el bicho todo lo que dicen”.

Así se escuchado en el tema “Atrasado” del cantante puertorriqueño Tempo. Esta denominada respuesta a sus críticas no es ajena al jugador, ya que hace algunos días cuando volvió a las citaciones en el cacique, también subió una historia a sus redes sociales, acompañada de una nueva canción, que contenía un evidente aviso a sus detractores.

Cabe recordar que Damián Pizarro regresó hace poco a los trabajos junto a Colo Colo, debido a un castigo que mantuvo por protagonizar un acto de indisciplina en un partido amistoso. Esto también lo marginó de participar en el Superclásico ante Universidad de Chile, a pesar de estas comenzando a mostrar sus capacidades en el primer equipo.