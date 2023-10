Damián Pizarro detalla por qué abandonó a la U en juveniles

El joven delantero Damián Pizarro está comenzando a ganarse un nombre en Colo Colo, no solo tiene la completa confianza del técnico Gustavo Quinteros, sino que está ganándose a la hinchada a punta de goles importantes. Pero su carrera futbolística pudo tener una historia completamente distinta debido a su paso por las divisiones juveniles de Universidad de Chile.

En una extensa entrevista, precisamente protagonizada por el actual atacante colocolino, detalló por primera vez los detalles sobre sus inicios en el fútbol, donde abandonó las divisiones inferiores de Universidad de Chile para pasar a Colo Colo y comenzar a pavimentar el camino que está construyendo hoy en día.

En conversaciones con El Mercurio, Damián Pizarro reconoció que en el romántico viajero tuvo diversos problemas, donde por ejemplo detallo que, "me molestaban por el corte de pelo, por algunas notas en el colegio y me castigaban algunos partidos", comenzó diciendo el actual delantero del cacique.

La razón que gatilló la salida de Pizarro de las inferiores de Universidad de Chile se debió a un tirón sufrido por el jugador y un examen que debió realizarse debido a eso, todo esto en la previa de su primer viaje con el equipo al extranjero, algo que lo tenía muy ilusionado y motivado en aquel entonces.

"Salí del entrenamiento a tomarme el examen, porque era mi primer viaje. No era un desgarro, pero resulta que llega el día de la citación y no me nombran. El profe me dice, necesito que vayan jugadores al 100%. Y esa fue la gota que rebalsó el vaso. Le dije a mi papá que estaba esperándome a fuera y me fui mal", señaló.