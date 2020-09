El ex delantero del Cacique no cree que un estratega pueda mejorar la situación del Cacique.

El Campeón de la Copa Libertadores con Colo-Colo en 1991 no tiene dudas sobre el pésimo momento que viven los albos:

“Antes de hablar, aclaro siempre. A Gualberto no lo conozco, o se cómo es Gualberto Jara, pero qué tiene que ver con Colo Colo para hacer un interinato, no tiene nada que ver. Cuántos jugadores históricos están trabajando, que tendrían que ser ellos (los que hagan interinato) hasta sería de mejor contención para la opinión pública que haya exjugadores a cargo de un interinato”, comenzó.

El Polaco además emplazó a Blanco y Negro: “Pareciera que los errores que se cometen son a propósito, no sé si hay alguna cosa rara o un negociado, no tengo idea, pero Gualberto Jara no tiene nada que hacer ahí. Creo que el que debe hacer el interinato es otro jugador”, expresó.

"¿No te parece raro que ningún técnico quiera venir a Colo Colo? ¿Y por qué será? Colo Colo está al nivel de Boca, River, Peñarol, Sao Paulo, Flamengo, y de los mejores de cada país... No me imagino que Boca salga a buscar un entrenador y no encuentre o que nadie quiera. Es raro eso. O mejor dicho, yo creo que no es raro. Por algo ningún técnico de nivel quiere ir a Colo Colo, la verdad es esa, por cuestiones que parecería un mal manejo”, sentenció.

Sobre Luis Mena, el trasandino dijo que: “El tema es que Lucho, potencialmente, tiene los méritos. Me parece que atrás de él tiene que existir una estructura, porque si lo ponen hoy para ganar todos los partidos no sirve. Le diría ‘Lucho, no agarrés’, porque no se merece. A ver, vamos a poner a Jürgen Klopp o Guardiola, los puedes traer, y lógicamente no salvan a Colo Colo, va más allá del nombre”.