El ex delantero de ColoColo recordó, sin nombrar al Calamar, el conflicto que tuvo cuando lo reemplazó como DT en 2005 en diálogo con El Que Calla Astorga, de RedGol.

Además, "El Polaco", reclamó que no ha tenido reconocimiento de su trabajo como entrenador en el Cacique, como el descubrimiento de jugadores como Matías Fernández.

"Fue muy traumático, pasaron muchas cosas, agarramos la última etapa de la quiebra y luego el primer cuerpo técnico de la sociedad anónima. La primera vez llegamos a la pretemporada para arrancar el segundo campeonato y ahí nos tuvimos que devolver, una desprolijidad absoluta. Habla de traiciones y actos de mala fe. En la segunda etapa, ya con la sociedad anónima, habiendo perdido un solo partido salimos. El otro día me preguntaban y Mirko (Jozic) nos pidió quedarnos, él quería renunciar para provocar la salida de dos directores. Él como director deportivo no quería que dos directores hicieran negocios particulares. Me dijo que iba a renunciar e iba a volver. Preparábamos un gran equipo para el año 2006”, comentó el campeón de américa en 1991.

Y no se quedó ahí, además aseguró que: “cuando tienes actitudes con colegas que no corresponden a la conducta habitual de un profesional, es traición. Cuando uno toma un equipo es muy complicado arrancar, hay carencias. Cuando te llaman es porque no está bien la cosa. Me fui de Palestino y Fernando Carvallo me dijo que no pensaba que iba a encontrar el orden y todo tan bien armado. En cada equipo que tomamos, lo posterior fue positivo. En 2004 nos tuvimos que ir en el primer día de pretemporada, es tremendo. Pero había intereses creados, una cosa muy oscura, los síndicos y todo eso se traduce en traiciones. Por eso digo que ciertos periodistas fueron cómplices de esa cuestión. Es parte de esta actividad”.