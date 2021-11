“Da bronca”: Marcelo Cañete estalló por penal no cobrado a la U

El volante de la U, Marcelo Cañete, se sumó a la serie de críticas que ha recibido el árbitro Julio Bascuñán por su trabajo en el clásico universitario.

Marcelo Cañete sacó la voz tras la derrota por 1-0 de Universidad de Chile ante Universidad Católica en la fecha 31 del Campeonato Nacional. Duelo con el que la U estiró la negativa racha de derrotas que acarrea, y la séptima caída seguida los dejó al borde de la zona de promoción.

“Creo que hicimos un gran primer tiempo ante un rival que está peleando el campeonato. Lo manejamos bien sabiendo nuestra complicada situación. Pero hay cosas que te dan bronca, se nos hace difícil todo y hay detalles que no podemos dejar pasar como el penal que no nos cobraron”, comenzó indicando a TNT Sports.

Y fue en ese preciso momento donde el formado en Boca Juniors, con pasado en la UC, dejó en claro que “no es llorar. Simplemente es darse cuenta que si fuera al revés ese penal… De ahí empieza a cambiar la cosa”.

El habilidoso jugador de la U añadió que “el árbitro nos decía que no era penal, nosotros revisamos y fue claro penal. Entonces son cosas que venimos peleando hace mucho tiempo, contra todo esto, obviamente somos los principales responsables de esta situación y nos hacemos cargo. Somos conscientes de eso y vamos a luchar hasta el final, pero no podemos dejar pasar estos detalles”.

Con respecto a su furiosa reacción al ser reemplazada en el segundo tiempo, reconoció que “me sorprendió el cambio. Porque, si bien las ultimas pelotas no me habían salido, creía que no estaba haciendo un mal partido y me sentía bien para seguir intentando y dar un poco más”.

“Al jugador no le gusta salir, me calenté, son decisiones del técnico. Pero siempre fui respetuoso y el que entra también espera dar lo mejor”, complementó.

Para cerrar habló del mal momento de la U, y fue sincero indicando que “la situación es compleja. Pero creo que si jugamos como en el primer tiempo de hoy tendremos chances de ganar y vamos a luchar hasta el final, porque la U se merece estar en una mejor posición”.