El pasado 21 de junio Neymar publicó en sus redes sociales una extensa carta pidiéndole disculpas públicas a su pareja Bruna Biancardi, quien se encuentra embarazada.

“Hago esto por ti y tu familia. Justificando lo injusto, no era necesario, pero te necesito en nuestra vida. Vi lo mucho que estuviste expuesta, cuánto sufriste por todo esto y cuánto quieres estar a mi lado”, escribió el futbolista brasileño.

“Ya me he disculpado por mis errores, por la exposición innecesario, pero me siento obligado a reafirmar esto públicamente. Si un asunto privado se ha vuelto público, la disculpa tiene que ser pública. No puedo imaginarme a mí mismo sin ti”, destacó.

Sin embargo, lo publicado por el delantero del PSG no cayó bien en la familia Biancardi. Así al menos lo reflejó Bianca en sus redes sociales.

“Te recomiendo que pares de tratar situaciones graves con risas. Sé que es difícil darse cuenta de la seriedad de la situación cuando no se tiene responsabilidad, compromiso y cuidado con el prójimo”, comenzó redactando, para luego apuntar contra su círculo íntimo.

“Además está rodeado de gente que lo trata como un Dios aplaudiendo sus cagadas”, destacó.

En una carta aún más extensa que la de Neymar, Bianca lamentó toda la exposición sufrida por su hermana.

“Está bromeando con la situación en lugar de sentir vergüenza. Estás riéndote en las redes sociales y dejando en mal lugar a mi hermana una vez más. Crees que los demás te quieren derribar, pero tú te derrumbas solo. Un hombre que se niega a ser hombre, se niega a madurar y asumir su responsabilidad por lo que hace”, recalcó.

¿Neymar y un contrato?

Finalmente, Bianca explicó que “nunca existió ningún tipo de contrato o acuerdo. Eso es extremadamente ofensivo para quien ha sido muy bien criada, tiene orientación, apoyo, amor, valores y es un ejemplo dentro de casa. Ella es una mujer con mucho éxito, que trabaja desde los 16 años. Como fruto de su trabajo (y no por el dinero de nadie) ella tiene una vida muy cómoda y podrá cuidar a su hija de la mejor manera posible”.