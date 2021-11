¡Cuidado! Yolanda Sultana lanzó una peligrosa predicción a los chilenos para fin de año

La reconocida tarotista nacional advirtió en sus redes sociales sobre "varios eventos antes de terminar el año".

Yolanda Sultana.

La querida tarotista nacional, Yolanda Sultana, nuevamente utilizó sus redes sociales para alertar a las parejas sobre "varios eventos" que sucederán de aquí a fin de año en el país.

La reconocida "Tía Yoli" también apuntó "duelos", "problemas" y posibles accidentes. Por lo mismo, hizo un llamado a cuidarse y evitar pelear "por cualquier cosa"

"Está terminando el año. Tengan cuidado porque van a venir varios eventos. Y esos eventos no van a ser feliz", advirtió la mentalista y consejera de Chile.

En esa misma línea, realizó un llamado a todos sus seguidores de redes sociales: "Cuídense de los motores, no a la velocidad, no peleen por cualquier cosa, porque salen cosas malas directamente a la gente y no quiero que les suceda".

Finalmente, sobre las parejas, aclaró que "no es una predicción, sino que una realidad: antes de terminar el año, hay muchas separaciones".

"Antes de terminar el año, realmente falta la plata para muchas cosas. Antes de terminar el año, (habrá) separaciones, duelos, problemas y todo ha quedado inconcluso", cerró.