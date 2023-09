Cuestionado ex DT de la UC barre el piso con Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa tuvo su primera derrota al mando de la selección uruguaya, los charrúas cayeron ante Ecuador de visita, el equipo celeste comenzó ganando, pero finalmente terminó perdiendo por 2-1.

“Si me das la alineación a mi con los que estaban citados, creo que ponía cuatro, cinco o seis de los que puso Bielsa. No le encajaba esa alineación ni a palos, no tenía chance”, señaló Poyet, que ahora es el actual adiestrador de la selección de Grecia.

Además, agregó que “van a ser las clasificatorias más fáciles de la historia, porque clasifican dos más, en ese aspecto sería una catástrofe no ir a este Mundial”.

En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa analizó la derrota de Uruguay. Respecto al posible penal a favor, expresó: “No veo que el árbitro haya tenido algún peso para desnivelar o influir en el resultado”.

En la misma línea, el DT aseveró que: "nos costó tener más dinámica. No ignoro las dificultades que presupone jugar en esta ciudad y si es que influyó, eso no se los puedo decir, pero sí vi claramente que el partido en el primer tiempo era muy accesible porque no era difícil defender, disponíamos de buenas pelotas para atacar y no conseguimos fluidez. En el segundo tiempo tuvimos más la pelota en campo rival, pero tampoco tuvimos claridad”.

Al cierre, esgrimió que: "Tenemos algunas ausencias que nos hubieran dado más solidez en el juego aéreo defensivo. De todas formas, lo que creo es que no puedo decirle cosas diferentes a las que comenté: en el primer tiempo era un partido muy accesible y no logramos que se viera de ese modo”, dijo al respecto. Además, comentó que en el segundo tiempo, cuando el resultado fue adverso, “los espacios se redujeron y no tuvimos fantasía para desnivelar y crear opciones de gol. Cuando dispusimos de espacios nos faltó dinámica y cuando se redujeron esos espacios nos faltó creatividad, desnivel y fantasía”.