Cubana afirma que Maradona la violó cuando era menor de edad

La Cubana, Mavys Álvarez Rego, mujer que tuvo un relación con Diego Maradona cuando ella tenía 17 años, reveló detalles de los abusos de los que fue víctima de parte del fallecido exjugador.

“Mi mamá vino a verme a la casa donde estábamos en La Habana y (Diego Maradona) no le quiso abrir la puerta. Mi mamá tocó la puerta de la habitación y él no quiso abrir. Él me tapó la boca para que yo no gritara, para que yo no dijera nada y abusó de mí”, detalló Mavys Álvarez.

“A Diego le causaba morbo tal vez, no sé. No te sabría decir. Nunca abrió la puerta. Mi mamá estuvo tocando, bajaba, volvía, subía y tocaba y lloraba detrás de la puerta porque sabía que estábamos ahí. Él nunca le abrió hasta que se tuvo que ir porque no le abrió”, complementó la mujer.

Para cerrar, Mavys contó otros actos violentos del trasandino en su contra: “Una vez me arrastró por las escaleras de la casa hasta la habitación porque estábamos en una discoteca y, sin querer, le di un golpe en la nariz con la espalda. Bailando le doy un golpe sin intención. Y él se puso bien violento. Me sacó a empujones de la discoteca, me montó en el auto, me llevó para la casa, me subió las escaleras a rastras por los pelos”.

“Yo lloraba y claro que gritaba. Estaba el resto de la gente pero no hacían nada. Me escuchaban, porque lógicamente me tienen que haber escuchado, y no hacían nada”, concluyó Álvarez en su relato.

Mavys Álvarez contó detalles de un vínculo tormentoso con Maradona y las agresiones físicas | Por Facundo Chaves y Martín Candalaft https://t.co/1PxrfWMDxS pic.twitter.com/WbKdHTjJfP — infobae (@infobae) November 19, 2021

