CSD Colo Colo repudió el ataque a migrantes en Iquique

CSD Colo Colo se expresó por lo ocurrido el fin de semana en Iquique en la que un grupo de manifestantes arremetió contra un grupo de migrantes venezolanos, en donde un puñado de "chilenos" quemaron sus pertenencias.

"El directorio nacional del Club Social y Deportivo Colo Colo manifiesta su total y enérgica condena ante los hechos ocurridos en nuestro país y conocidos por toda la opinión pública. Este tipo de acciones violentan no solo a sus víctimas sino también al pueblo colocolino y se oponen a los principios y valores institucionales que nos legaran David Arellano y los rebeldes de 1925", escribieron.

"Solidarizamos con las víctimas de tan cobardes acciones y reafirmamos nuestro compromiso irrestricto de los derechos humanos de todas y todos, sin distinción alguna de nacionalidad, etnia, religión, identidad de género, orientación sexual o condición", añadieron.

Colo Colo también hizo un llamado para determinar responsabilidades por lo sucedido en Iquique. "Emplazamos a las autoridades nacionales a aplicar todo el rigor de la ley ante estos graves delitos, y especialmente a implementar políticas públicas migratorias que garanticen el pleno respeto y goce de todos los derechos humanos fundamentales que emanan de la condición humana", postearon.

