Christiane Endler fue invitada al programa Podemos Hablar de Chilevisión, donde aprovechó el espacio para lanzar duras críticas contra la ANFP y el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país.

La arquera y capitana de la Selección Chilena explicó que “este fin de semana fue bien terrible. Vi que salieron a justificar un poco lo que había pasado, pero siempre echando la culpa a otras personas y nadie se hizo cargo de lo que estaba pasando”.

A lo que se refería la arquera del Lyon y ganadora del premio The Best de la FIFA fue a la suspensión de tres partidos del torneo femenino de la ANFP: uno porque no había ambulancia, otro porque no llegaron los árbitros y el último porque no estaban las jugadoras necesarias.

“Que no lleguen los árbitros es impresentable. Creo que hay una falta de seriedad en el deporte, ojalá y espero podamos cambiarlo luego. Es una falta de respeto a quienes se dedican tanto tiempo para llegar en buenas condiciones, y que pase esto es una vergüenza”, comentó.

Endler: “Nos estamos quedando estancadas”

Con más de 10 años jugando en el extranjero, la capitana de la Roja reconoció que “la brecha se está alargando en vez de acortarse y va a ser muy difícil poder alcanzar lo que se está haciendo afuera si no nos ponemos las pilas de una”.

“La falta de seriedad y de compromiso hace difícil el camino para lograr algo real en Chile. Cuando tú ves que las otras selecciones se preparan de buena forma, de que están trabajando por ir mejorando… nosotras nos estamos quedando estancadas”, finalizó.