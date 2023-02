Critican duramente a Dario Osorio por su bajo desempeño en la U

Universidad de Chile actualmente vive un buen momento en el Campeonato Nacional 2023, ya que después de mucho tiempo se anotó dos triunfos de manera consecutiva.

El buen momento colectivo del Bulla contrasta con las actuaciones que ha tenido Darío Osorio desde que regresó del Sudamericano Sub 20 en Colombia, el periodista Sebastián Esnaola no tuvo pelos en la lengua:

“Fue de muy menos a más la Universidad de Chile, pero hay rendimientos individuales que son preocupantes en la U como el de Darío Osorio, no hay caso. Lo cambiaron en el Sudamericano, las ofertas… se anduvo medio complicando, pero lamentablemente no ha logrado retomar su nivel”, dijo el comunicador.

Esnaola cree que Osorio tiene un rol secundario: “Muchos cifran las esperanzas de que él tiene que sacar adelante la cosa, yo no creo necesariamente que pase por ahí, hoy hay otras figuras de la U que tienen que ser mucho más importantes y trascendentes, pero es preocupante porque es un patrón, no es que esté jugando menos que antes, está jugando de frentón mal”.

“Ahí tiene que tener ojo la U y tener ojo con el futbolista, que no ha logrado encontrarse con su mejor versión y si bien no es su obligación ponerse la mochila del equipo, tiene que colaborar para sacarlo adelante”.

