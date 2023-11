Critican con todo a nuevo refuerzo de Universidad de Chile

Universidad de Chile ya está preparando las nuevas incorporaciones para el 2024, donde además ya tendrían listo al primer refuerzo de la próxima temporada, quien además deberá esperar hasta final de año para saber bajo qué ordenes llegará, ya que se ha hablado mucho sobre una posible salida de Mauricio Pellegrino desde la banca técnica del romántico viajero.

Este primer refuerzo sería Franco Calderón, quien según información entregada por radio Agricultura, ya tendría todo listo y acordado para llegar a Universidad de Chile la próxima temporada, sumado a que en primera instancia, llegaría al club por tres o cuatro años, dependiendo claramente de su rendimiento.

Sin embargo, el jugador proveniente desde Unión de Santa Fe en Argentina, no habría abandonado su institución en muy buenos términos, es más, está siendo bastante criticado tras haberse confirmado su salida. Todo esto se habría generado, ya que en una pasada entrevista realizada por el jugador, señaló que en caso de abandonar el club, dejaría algo en materia económica.

Pero esto terminó por no concretarse, ya que el jugador llega como agente libre a Universidad de Chile, algo que molestó de sobre manera a Luis Spahn, presidente de Unión de Santa Fe. "Había un compromiso de no irse libre, pero se fue dando una situación en la que no pudo concretarse una extensión, siempre puso trabas".

Tras enterarse que Franco Calderón continuaría su carrera en Universidad de Chile, los hinchas de Unión de Santa Fe dejaron muy en claro su molestia, todo esto debido al compromiso no cumplido por parte de un jugador, que había jugado durante toda su vida hasta este momento en la misma institución.