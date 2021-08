Cristopher Toselli sorprendió con cruda confesión sobre su carrera

El arquero de Palestino, Christopher Toselli, reconoció sentirse feliz con el cuadro árabe, pero hizo una sorprendente confesión sobre su carrera.

Christopher Toselli deleitó a todo Chile con su desempeño con la Selección Chilena Sub 20, donde apareció como el favorito para suplir a Claudio Bravo. Pese a eso, por distintos motivos eso no fue así, pero el arquero se la arregló para sumar éxitos a nivel de clubes.

Actualmente con 33 años defiende la camiseta de Palestino, pero el formado en Universidad Católica hizo un balance. Esto al referirse sobre lo que ha sido su destacada carrera por ahora, y señaló que sus expectativas eran otras.

Así, la gran promesa chilena en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007 dialogó con El Mercurio. Y habló sobre su paso en el fútbol, donde se refirió a su lucha interna, la cual no le permite alcanzar la tranquilidad que le gustaría.

"Soy súper autoexigente y las expectativas que tenía de mi carrera eran distintas", partió confesando el arquero campeón de la Copa América Centenario con La Roja en 2016.

"Pero hay otra cosa que me pasó con los años: me costaba valorar lo que he logrado. En la UC conseguí muchas cosas, pero antes de ir al extranjero lo único que pensaba era salir, salir y salir", reveló.

Por eso, el referente “Cruzado” señaló que "cuando volví a la UC y ni siquiera jugaba, lo valoré mucho más, incluso estando en la banca".

El multicampeón con el equipo de San Carlos de Apoquindo igualmente se tomó un tiempo para dar a conocer otro deseo que le hubiese gustado cumplir. "Quería más en la selección. Donde estuve mucho tiempo, pero jugué poco, pues Claudio (Bravo) es uno de los mejores arqueros de la historia de Chile".