Cristóbal Campos rompió el silencio sobre su incierto futuro en la U

El joven arquero azul, Cristóbal Campos, compartió una enigmática publicación en sus redes sociales con respecto a su renovación con Universidad de Chile.

El arco de Universidad de Chile es una total incertidumbre. Y es que la continuidad de Fernando De Paul y de Cristóbal Campos ha causado polémica en la U, que además vive un complejo momento futbolístico e institucional. Pese a eso, los hinchas podrían celebrar una pequeña alegría.

Y es que por medio de sus redes sociales, el segundo arquero de los azules compartió una fotografía con un enigmático mensaje. El jugador formado en el CDA utilizó dicho espacio para expresar sus sentimientos con respecto a su situación con el equipo.

Esto ya que en los últimos días se ha estado rumoreando que partirá del “Romántico Viajero” a mediados de 2022, ya que termina su contrato. “13 años de azul. Valorando que estoy en casa, haciendo lo que amo. Espero sean muchos más”, escribió Campos en su cuenta de Instagram.

Junto con eso, el portero de 22 años, que en el mensaje dejó en claro su gran compromiso y trabajo con el club, no paró ahí. El formado en la tienda azul cerró el duro mensaje con una frase de una canción de la barra azul y señaló que el dinero no es lo que lo liga al club. “A pesar de todo, yo estoy aquí. No por pesos $”, disparó.

Y el potente mensaje de Campos sobre su futuro deja con todavía más dudas a los fanáticos del “Chuncho”. A pesar de que en la semana se especuló por una casi inminente salida, con este mensaje se acrecientan las dudas. Y el cuidatubos, que debutó como profesional ante Inter de Porto Alegre en Copa Libertadores, finaliza contrato a fines de junio de 2022.

Con los rumores de la salida de Campos, en Azul Azul habrían revertido su decisión sobre la salida de Fernando De Paul. A pesar de que al “Tuto” le estarían buscando equipo en México y Medio Oriente, los azules buscarían renovarle para no dejar partir a sus dos arqueros.