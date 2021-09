Cristiano Ronaldo sorprendió escogiendo a Messi como el más grande

El delantero portugués, Cristiano Ronaldo, dejó en clara la admiración que siente por el astro argentino, pero igual hizo una aclaración al respecto.

Una verdadera bomba provocó hace algunas semanas el fichaje de Cristiano Ronaldo al Manchester United. Y antes de regresar a Old Trafford, el astro portugués tuvo una entrevista con el periodista Piers Morgan, donde reconoció su admiración por Lionel Messi.

Y es que los jugadores, que han sido permanentemente comparados en sus carreras, han dominado la escena del fútbol los últimos años. Y al ser consultado por quien es el más grande de todos los tiempos, CR7 no dudó para decir: “Messi”.

La pregunta causó la sorpresa del comunicador, pero el ex Juventus tenía preparada un as bajo la manga. Esto porque un par de segundos más tarde corrigió la pregunta. “Pero Piers, me estás haciendo la pregunta equivocada”, disparó.

“De acuerdo. ¿Cuál es la correcta?”, consultó incrédulo Morgan. “Deberías preguntarme quién es el mejor jugador…”, indicó el histórico ex jugador del Real Madrid que es formado en el Sporting de Lisboa.

Tras eso, el reconocido periodista le canchereó a Ronaldo y reconoció que “creo que sé la respuesta”. Situación a la cual el goleador luso respondió guiñándole el ojo y brindando con su vaso, muy fiel a su estilo con el cual ha tomado la fama mundial que posee.

“Él cree que es el mejor que ha jugado este deporte. Y estoy de acuerdo con él”, reconoció Morgan para cerrar la conversación.