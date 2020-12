Cristiano Ronaldo fue escogido como el mejor futbolista del siglo XXI

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, fue partícipe de los premios Globe Soccer Awards ayer en Dubai, y recibió el gran premio de la noche.

Gran conmoción generó en la jornada de ayer la realización de los Globe Soccer Awards. La celebración se realizó en la ciudad de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, y cientos de galardones fueron entregados a distintos futbolistas y entrenadores por diversos méritos realizados a lo largo de sus carreras.

Así, quien fue la estrella de la noche una vez más fue el protugués Cristiano Ronaldo. Y es que no es para menos, ya que después de una carrera de más de 15 años, “El Bicho” continúa siendo el mejor del mundo junto al argentino Lionel Messi, por lo que recibió el galardón del “Mejor Jugador del siglo XXI”.

El actual jugador de Juventus, también ha defendido exitosamente las camisetas del Sporting de Lisboa, Manchester United y, la más exitosa, Real Madrid. Por eso, fue escogido como el mejor del siglo superando en los votos al propio Lionel Messi y al egipcio Mohamed Salah.

"Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolitas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto", expresó el portugués.

"Es un honor estar aquí y recibir este premio, es precioso", añadió el futbolista que se quedó con la mayor preferencia del público para recibir el increíble premio.