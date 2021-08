Cristiano Ronaldo le dijo que no al City y se acerca al United

Cristiano Ronaldo tiene de cabeza a la prensa europea que adelanta que una de las razones por las que no se cerró el pase del portugués a Manchester City es porque la oferta inicial fue por un año de contrato con opción a otro.

El United, por su parte, propone a Jorge Mendes, agente de CR7, un contrato hasta 2023. Ahora habrá una negociación con Juventus, que pretende cerca de 30 millones por su pase. Y según el diario británico The Mirror, los italianos estarían abiertos a un trueque por Paul Pogba.

El entrenador de Juventus, Massimiliano Allegri, confirmó este viernes en rueda de prensa que Cristiano Ronaldo "no tiene intención de jugar en Juventus" y que por eso no entrenó con el equipo ni será convocado para el partido de liga de este fin de semana ante Empoli.

"Cristiano me comunicó que no tiene intención de jugar en Juventus. Por eso no será convocado. Ahora hablemos de Empoli", reveló.

Allegri dijo que "Ronaldo ha contribuido, se ha puesto a disposición, ahora se va y la vida sigue adelante", mientras recalcó que "queda Juventus, que es lo más importante".

Cristiano Ronaldo volviendo al Manchester United. Una historia que merece un nuevo y último capítulo. THE LAST DANCE.

"Se agradece a Ronaldo lo que ha hecho, también como ejemplo entre los jóvenes. Pero como dije, hay que seguir adelante", afirmó.

La opción de Cristiano Ronaldo en Manchester City no tiene muy contento a su ex compañero Wayne Rooney.

"No creo que alguien con el legado de Cristiano vaya al City" opinó el ahora entrenador en conversación con talkSPORT.

"Creo que debes hacer lo que es correcto para ti como persona, para tu familia. Todo el mundo sabe que nunca podría jugar para el Liverpool o el Manchester City. Eso es obvio, pero cada uno es cómo es", cerró.

