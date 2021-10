Cristián Traverso disparó sin filtro contra directiva de Azul Azul

El referente de Universidad de Chile, Cristián Traverso, soltó toda la artillería contra Azul Azul y señaló que “han utilizado a los ídolos para escudarse”.

La situación institucional de Universidad de Chile ha causado un terremoto. Y es que la poca presencia de Azul Azul en el complejo panorama del club tiene furiosos a los hinchas y referentes azules. Y justamente uno que se lanzó con todo fue Cristián Traverso, quien tildó de “buitres” a los dirigentes.

Traverso dialogó con En Cancha, y señaló a lo realizado por la concesionaria con los grandes ídolos de la institución que han trabajado al interior. Y quienes han recibido duras críticas por los fanáticos, como Esteban Valencia, Rodrigo Goldberg, Sergio Vargas y Ronald Fuentes, entre otros.

"El tema Azul Azul es de hace mucho tiempo. Muchos no se sienten cómodos al criticarlos, esperando que algún día los llamen para trabajar. Los que tuvieron la oportunidad de ser parte de la concesionaria tampoco tuvieron la libertad de trabajar”, disparó de entrada.

Tras eso, se tomó un minuto para dejar en claro que ”los dirigentes terminan usando a los exjugadores para beneficios propios. Han utilizado a los grandes ídolos para escudarse y tapar los errores que vienen de hace años".

Hay alguien que tiene que tomar cartas en el asunto, así como lo hizo Carlos Heller. Uno puede estar de acuerdo o no con su gestión, pero él era quien ponía la cara y se hacía responsable. Acá solamente han entregado al entrenador a comparecer", complementó.

"Es un término que a algunos les resultó fuerte, pero no tengo otro. Considero que alguien que diga que la U tenga un presupuesto acotado para el año que viene habla de la clara intención de que no se van a hacer bien las cosas”, continuó.

“Y si no se hacen bien las cosas, están bien llamados como los llamé. Ojalá me callen la boca y saquen a la U campeona, pero ya se comieron medio año y un mercado de pases, pero no había nadie con las riendas del club. No sé cuál será el momento", agregó.

Sobre Luis Roggiero, destacó que "él no decide, es solamente un empleado y estará sujeto a lo que los patrones le ordenen en tal momento. Quizás sigan llegando jugadores lesionados, como el que llegó a recuperarse a la U. Creo que eso no se puede permitir. Ellos son dueños hoy y hacen lo que quieren, ese es el problema".