Cristián Romero explotó por supuesto penal no cobrado a la U

Cristián Romero, DT interino de Universidad de Chile, habló tras la derrota con U. Católica en el clásico y criticó el desempeño del juez Julio Bascuñán.

Cabe recordar que Javier Castrilli, jefe de los árbitros, reconoció que la acción de Sebastián Pérez contra Nahuel Luján, en los primeros minutos del clásico, sí fue penal.

"No pido ayuda, sino que se haga justicia. De nada sirve en los pasillos decir que fue penal...Castrilli reconoce es un penalazo y en la cancha no ocurre eso. No estoy inventando nada. Trato de ser lo más objetivo posible", declaró Romero a TNT Sports.

Respecto a la jugada puntual, Romero también lamentó que no se utilizara el VAR para aclarar la jugada.

1' Error de Lanaro que casi aprovecha Luján para los azules @Cruzados 0 - 0 @udechile #ClásicoUniversitarioxTNTSports pic.twitter.com/kkL5OIw77f — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) November 7, 2021

