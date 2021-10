Cristian Paulucci, actual entrenador de Universidad Católica analizó el caso de contagios con Covid-19 en Colo-Colo y la suspensión de más de 44 integrantes del plantel albo.

"Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible, no me importan los otros equipos. Y en cuanto a la 'justicia deportiva', las reglas del campeonato son claras, así que no voy a hablar de eso", aseveró.

Paulucci aprovechó de detallar cómo ha vivido la Católica las últimas horas luego de ser informados de los contactos estrechos en el plantel.

"Nos sorprende. Ayer se dijo que íbamos como contacto estrecho (...) Sorprende porque nunca se había dado hasta ahora que un equipo... lo que pasó fue en el campo de juego, hasta ahora nos habían dicho que era en espacios cerrados. Creo que en todo el mundo no había pasado esto", explicó.

Eso sí, el DT fue firme en asegurar que "sabemos que estamos en una pandemia y hay que respetar esto porque han muerto muchos. Hay que respetar no es un chiste, es más importante una vida que un partido de fútbol".

Sobre el duelo de p´roximo domingo ante O'Higgins, dijo que: "Yo analizo y pienso mucho las cosas. Mañana habrá PCR, pero para qué adelantarnos a la respuesta. No sé qué va a pasar mañana cuando todo el mundo se haga los PCR",

Por último, Cristián Paulucci habló de cómo vislumbra armar el equipo de cara al trascendental choque del fin de semana ante O'Higgins de Rancagua.

"Esperemos que ojalá nadie salga positivo, y de acuerdo a eso evaluaremos quiénes irán citados para el día domingo", cerró.

Cristian Paulucci: “Si somos protagonistas seguramente haremos muy bien las cosas”



El técnico de la UC Hablo con los medios de prensa, y se refirió al duelo de este domingo frente a O’Higgins en Rancagua. pic.twitter.com/A4nSaJDdtH — Mi Sur Deportes (@MiSurDeportes) October 28, 2021

