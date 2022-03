Cristian Paulucci le responde con todo a Gabriel Boric

El técnico de la UC hizo eco de la crítica que planteó el Presidente de Chile respecto de una fórmula para elevar el nivel del cuadro cruzado.

“Si ya nos pillaron el diseño, hay que innovar un poco; el reemplazo de Valber Huerta ha sido muy difícil y lo de tres centrales hay que evaluarlo”, manifestó, en un llamado de atención al estratega que consiguió el último título del tetracampeonato estudiantil.

El transandino le contestó: “Todos estamos en condiciones de poder decir cosas y más, como hincha, tener enojos cuando se pierde.Es lógico, por la pasión. Ojalá pueda venir al estadio. Usó un término que no me gustó, “un desastre”, y se ve que como no viene al estadio no vio el partido. Tendríamos que haber sido justo ganador”, contestó el técnico.

“No me molesta, tiene todo el derecho de opinar. Antes opinaba bien del equipo. Como entrenador sé que cuando las cosas son buenas van a decir cosas bonitas y cuando no son tan buenas no van a decir cosas tan lindas. Lo respeto por eso”. Incluso se animó a expresarle parabienes en la gestión que comienza en La Moneda. “Le deseo que tenga una muy buena gestión. Creo que tiene muchísima capacidad, me gusta como es”, explicó.

Paulucci pidió respaldo para el mandato de Boric. “Es hincha de Católica, hay que apoyarlo”, sentenció. “Tenemos que seguir trabajando y él también por las cosas que prometió y a las que les va a tener que dedicar mucho tiempo para darle al país los cambios que realmente necesita”, concluyó el entrenador.

