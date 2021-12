Cristian Paulucci nuevamente repasa con todo a Colo Colo

Cristian Paulucci actual entrenador de Universidad Católica, habló de la obtención del tetracampeonato por parte de los Cruzados que tuvieron una cerrada pelea hasta la última fecha con Colo Colo.

El entrenador del cuadro cruzado, Cristian Paulucci, explicó lo sucedido durante las fechas finales de la temporada. "Hay que saber reconocer los errores. Ellos cometieron tres veces el mismo error el tema del Covid, qué culpa tenemos nosotros", afirmó durante una entrevista con Espn.

Sin embargo, dijo que: "A Gustavo Quinteros lo quiero un montón. Yo lo adoro. Pero no apunto a él, es el discurso de Colo Colo. Si ellos sienten que es así, perjudicados, es respetable, jugaron dos partidos con juveniles y a lo mejor no deberían haberlos jugado".

"Después del partido con Colo Colo me hice una autocrítica. Salieron tres jugadores y me dijeron que estaban en desacuerdo, que estaban cómodos conmigo y que íbamos a ganar el Campeonato", manifestó.

A partir de ahí, en Universidad Católica se llenó de optimismo para la recta final. "Eso me dio aire, me hizo revivir, cambiamos las caras. Ahí sentí que podíamos. Sabía que Colo Colo se iba a caer, lo veía que ganaban bien, pero no terminaba de convencerme la forma. Y pasó lo que pasó en las dos últimas fechas", indicó.

