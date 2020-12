Cristián Palacios reconoció sus deseos de seguir en Unión Española

El futbolista uruguayo, Cristián Palacios, finaliza contrato el 31 de diciembre, y reconoció que “hay que ver como se dan las negociaciones” para continuar.

El delantero de Unión Española, Cristián Palacios, confesó que le gustaría continuar su carrera en el cuadro de Plaza Chacabuco, donde termina contrato. Eso sí, reconoció que avisó con tiempo para renovar, y que como no se concretó su estadía en los hispanos se complicó tras una oferta de Atlético Nacional de Colombia.

"Me gustaría quedarme en Unión, pero hay que ver cómo se dan las negociaciones. Yo estoy fuera de eso, dejé a mi representante encargado para no estar quemándome la cabeza. Estoy dedicado a lo mío; sigo entrenando normal y lo haré hasta el jueves, que tengo contrato", aseguró en conversación con La Tercera.

El uruguayo de 31 años reconoció al citado medio que ya tenía todo listo para rescindir del vínculo con Puebla de México, que es el dueño de su pase. Sin embargo, expresó que "pero como me empezó a ir bien, empecé a hacer goles y llegó un equipo a Puebla sin hablar conmigo y mi representante para hacer una oferta formal por mí, Puebla se agarró de eso y dijo 'aceptamos la oferta y no rescindimos nada'".

"Eso complicó todo, porque yo había rescindido contrato y estaba libre para poder quedarme en Unión. Ese equipo que llegó con oferta formal arruinó los planes", complementó.

Sobre lo mismo, expresó que fue el club hispano quien demoró en las negociaciones. "Eso lo habíamos hablado con tiempo. Yo les había comentado mi deseo de quedarme, de llegar a un acuerdo antes de todo esto, pero ellos decidieron seguir esperando un poco más para ver cómo se iba dando todo".

"Yo me quería quedar hasta el final para cerrar bien el torneo. Surgió todo esto y no me esperaba que fuera así. A medida que iban suspendiendo fechas, pasando al año que viene, se iba complicando todo. En caso de irme, me pone triste no seguir con mis compañeros hasta el final", concluyó.