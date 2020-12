Tras el pálido empate entre Universidad de Chile y la UC vinieron los cuestionamientos al entrenador venezolano.

Los laicos siguen complicados en la tabla acumulada y este empate no ayuda mucho para salir de la complicada situación, uno de los histórico, Cristián Mora, tiene claro que puede pasar lo peor para los universitarios.

"Yo quiero ver un equipo de la U con canteranos. Se invierte poco en las divisiones inferiores. La U se debe preocupar de los juveniles, buscar jugadores en los puestos que necesita... Sigue siendo la misma U. Yo quiero ver un equipo protagonista. La U no viene bien hace mucho rato", dijo en DirecTV.

"Dudamel lleva muy poco tiempo en la U, pero la verdad el equipo no ha mejorado, no genera ocasiones de gol. Caputto estaba tomando vuelo y decidieron que no continuara porque no tenía un juego vistoso. Hoy hay un retroceso con Dudamel. Esperamos no estar peleando el descenso, ya nos salvó el estallido social", agregó Mora, ganador de seis títulos con los estudiantiles.