Cristian Garin ve con pesimismo el regreso del tenis durante el 2020

"Tengo muchas ganas de jugar, pero obviamente uno está atento a las medidas de seguridad y de salud que van a tomar", declaró el Tanque.

El tenista nacional, Cristian Garin (18°) , se refirió a la difícil situación que atraviesa el tenis en medio de la crisis sanitaria por el Covid-19, donde cada semana se han ido cancelando más torneos de relevancia para el circuito ATP.

"Yo veo súper complicado que vuelva el tenis, están haciendo todo lo posible. Según mi parte, no se ha confirmado al cien por ciento. La verdad es que han sido semanas súper difíciles, porque me estoy entrenando bien, preparándome como si fuese a jugar, pero de un día a otro puede cambiar", declaró Garin a La Tercera.

"Siento que en el tenis, de la forma en que se ha hecho o se va a hacer, no sé si ha sido la mejor. Yo estoy a la espera, me he preparado muy bien, tengo muchas ganas de jugar, pero obviamente uno está atento a las medidas de seguridad y de salud que van a tomar", agregó.

Consultado por el nuevo sistema de puntaje, Garin cuestionó la medida y apuntó que "no fue el más adecuado para todos, siento que a mi si me perjudica, pero con todo lo que ha pasado, creo que lo van a volver a replantear. Esta semana ya me lo saqué de la cabeza, porque si no puedo competir, no creo que se mantenga el mismo formato".

No obstante, remarcó que la ATP tiene un problema mayor que el tema del ranking: "Están concentrados en el US Open y de eso creo que va a depender si se juega o no el resto del año", cerró.