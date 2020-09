La raqueta número uno de Chile sigue avanzando en el torneo alemán.

El número 22º del mundo derrotó 6-2 7-6(3) a Yannick Hanfmann (103º ATP) y avanzó a Cuartos de Final.

“Fue un partido que venía muy bien, tuve varias chances. Después, con el saque 5-3 él también jugó muy bien. Dudé un poquito, él levantó el nivel. También vengo con falta de partidos. Estoy muy contento de ganarlo en dos sets. Parecía que el segundo se complicaba mucho. Contento de seguir sumando partidos", aseveró a ADN.

"Creo que he levantado el nivel esta semana, y el ambiente es otro. Las semanas pasadas no venía con este ritmo. Me siento mucho más activo, más concentrado y más contento también”, agregó.

En la misma línea, comentó que: “Sumar partidos antes de Roland Garros es importante. Ojalá llegar con 3 o 4 partidos. Espero que me vaya bien esta semana, pero ya es algo que sirve mucho”.

“Estoy muy contento por eso. Se siente muy distinto. Es otro ambiente. Sentir la gente en el deporte me divierte mucho y lo hace muy especial“, finalizó.

El próximo rival del tenista nacional saldrá del duelo entre Félix Auger-Aliassime y el kazajo Alexander Bublik.

🗣️ “Estoy muy contento de estar en cuartos de final, es un torneo muy importante para mí"



🇨🇱 @Garin_Cris | @hamburgopen — ATP Tour en Español (@ATPTour_ES) September 23, 2020