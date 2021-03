Cristian Garin tras caer en Argentina: "Estuve casi un mes parado, no es fácil volver"

El tenista nacional, Cristian Garin, dejó ver su falta de entrenamiento y se despidió del ATP de Buenos Aires tras ser vencido por Sumit Nagal.

Cristian Garin, tenista chileno ubicado en el puesto 22 del rankin ATP, tuvo una dura caída al otro lado de la cordillera. Esto porque cayó en la primera ronda del ATP de Buenos Aires tras caer por 6-4 y 6-3 ante el tenista indio Sumit Nagal (150º). Y tras eso, la primera raqueta de Chile reconoció que su inactividad le pasó factura.

"Yo creo que hay que mirar para adelante, fue difícil en su momento, no entrené mucho durante la mitad de enero-febrero, estuve casi un mes parado y obvio que no es fácil volver, pero por suerte tuve tres semanas de buen entrenamiento, estuve tranquilo", señaló.

"No hay mucho más que decir, no tuve ningún problema físico, fue algo tenístico, no me sentí jugando bien y bueno, hay mucho que mejorar. Ojalá me pueda adaptar bien. No es fácil volver a jugar después de meses", añadió.

Con respecto a su participación en el Chile Open, Garin destacó que "lástima que no va a poder ir gente, no va a haber muchos fans, así que, triste por ese lado. Espero sentirme mejor la próxima semana. Sentí que el año pasado quedé con algo pendiente del torneo, venía jugando muy bien, venía ganando torneos y me lesioné, así que nada, espero llegar este año en buenas condiciones".

Finalmente, tras participar en el campeonato nacional, Garin disputará el ATP 500 de Acapulco y después se incorporará al Master 1000 de Miami. Ambas competencias se jugarán en cancha rápida, donde el chileno tendrá la opción de superar su mejor ranking.