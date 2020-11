Cristian Garín se confesó tras cambiar de técnico: “No estaba mejorando”

El tenista chileno, Cristian Garin, se refirió al proceso que ha vivido en el último tiempo tras cambiar de entrenador de cara a la próxima temporada.

Tras finalizar la temporada 2020, Cristian Garin habló con respecto a lo que fue este año y los desafíos que enfrentará en 2021. El jugador, que actualmente ocupa el puesto 22 en el ranking ATP, también cambió a su entrenador y ahora trabaja bajo las órdenes de Franco Davin.

“La carrera del tenis no es tan larga y sentía que no estaba aprendiendo; que no se estaban haciendo las cosas como quizás a mí me hubiese gustado y obviamente le transmití eso a Andrés. Ahora estoy con un equipo que me da tranquilidad. Siempre quise tener un equipo así”, confesó el Tanque en diálogo con La Tercera.

Sobre su separación con el técnico Andrés Schneiter, afirmó que todo terminó “bien por mi parte. Vi unas declaraciones suyas, yo no entendí por qué comentó que yo no le dije nada. Yo sí lo contacté y le agradecí por todo. La verdad es que no entendí por qué dijo eso. Pero yo estoy tranquilo, sentí que fue una etapa que se había acabado, que yo no estaba mejorando... Lo sentí así y lo hice. La carrera en el tenis no es muy larga y mi prioridad es siempre seguir aprendiendo y mejorando”.

“La verdad es que estoy muy bien con Franco. Desde el primer día siento que estoy aprendiendo y que él tiene muchas ganas. Es alguien que es súper agradable para compartir. Lo veo muy motivado de enseñarme y yo estoy con una predisposición buena. Siento que tenía mucho por mejorar, me está llevando por el camino correcto y me motiva mucho aprender, más que nada”, agregó.

También añadió: “creo que este año fue muy raro en cuanto a competencias y no hago ninguna evaluación, porque fue súper extraño. Y ahora creo que con este nuevo comienzo estoy con muchas ganas. Estoy seguro de que lo voy a enfrentar muy distinto a lo que fue la vuelta al circuito después de la pandemia, porque cuando paré estaba en mi mejor momento".

Finalmente, también expresó su opinión sobre el retorno de Nicolás Jarry a la actividad. El también tenista nacional dejó atrás 11 meses fuera de las pistas debido a un polémico caso de doping positivo del que fue protagonista, y a pesar de ser declarado inocente, recibió esa multa.

“Estoy contento por él. Vi un poco el primer set y después me fui a entrenar. No debe ser fácil para él volver, va a necesitar muchos partidos para agarrar ritmo. Ya todos sabemos al nivel que jugó y al ranking que llegó. No debe ser fácil. Solo desearle lo mejor y ojalá pueda sumar partidos, porque es clave volver al ritmo de competencia”, cerró.