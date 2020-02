Cristian Garin desmintió los rumores sobre su futuro

El tenista chileno Cristian Garin negó los rumores de su supuesto quiebre con el entrenador Andrés Schneiter.

El tenista chileno Cristian Garin (31° del ránking ATP) salió a desmentir los rumores sobre un supuesto quiebre con su coach Andrés Schneiter, tras una publicación en redes sociales del periodista argentino Enrique Cano.

"El chileno Cristian Garin juega su último torneo con el 'Gringo' Andrés Schneiter como coach", escribió el periodista en Twitter durante el duelo del "Tanque" ante Andrej Martin (100°) por las semifinales del ATP 250 de Córdoba.

Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior a su duelo con el serbio, el "Tanque" se mostró extrañado al ser consultado por el tema.

"No, no sé quién dijo eso. Llevamos casi dos años compartiendo, hacemos un gran grupo y me sorprende lo que me acabas de decir, declaró.

Los próximos desafíos del tenista nacional serán el ATP de Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago.