Cristian Garin celebró su cumpleaños con triunfo en la primera ronda de Roland Garros

El tenista nacional jugará en la segunda ronda del torneo más importante sobre polvo de ladrillo ante el estadounidense Mackenzie McDonald (118°).

El tenista nacional Cristian Garin (23°) tuvo un complicado estreno en la primera ronda del tercer Grand Slam de la temporada: Roland Garros.

El "Tanque" que hoy cumple 25 años, fue de menos a más en la presente jornada para terminar dando cuenta en cuatro sets del argentino Juan Ignacio Lóndero (100°), con parciales de 3-6, 6-4, 7-6 (6) y 6-2.

Tras la victoria, "Gago" señaló que “hasta que no terminé el último punto, no me sentía de cumpleaños. Ahora que ya pasaron algunas horas, estoy muy contento por la victoria y por cumplir años, al ver los mensajes de la gente mandando buenos deseos”.

El tenista chileno agregó que “el hecho de haber ganado este partido a la larga es un autorregalo. Fue un partido durísimo. Estoy contento por las dos cosas”.

El "Tanque" también señaló que “desde el comienzo estuve muy nervioso y tenso. Jugué corto y corrí muchísimo. Esa no es la manera en la que quiero jugar, por lo que estaba sentí incómodo. Pero tenía muchísimas ganas de ganar, por eso luché cada punto”.

En esa misma línea, precisó que “sentía que podía hacerlo mejor, sobre todo en el tercer set, en el que partí muy mal. Pero creía que lo podía ganar, pues Londero se puso un poco tenso”.

“Sacarlo adelante este debut en Roland Garros me dio mucha confianza. Fisicamente me siento bien. Y los dos días de entrenamiento que siguen me van a venir muy bien. Con Franco Davín (su técnico argentino) hablé de las cosas que hay que mejorar, y espero darme cuenta de lo que hice mál para jugar más suelto el próximo partido”, cerró el chileno.

El próximo rival de Cristian Garín en Roland Garros será el norteamericano Mackenzie McDonald, de 26 años y 118 del mundo.

Saludos de cumpleaños

El "Tanque" ha sido saludado todo el día por su cumpleaños número 25. Revisa los principales mensajes acá:

Fotos que aparecen cuando limpias compu vieja. @Garin_Cris en el Mundial Sub14 2010 en Prostejov. Hoy festejó su cumpleaños No. 25 con un triunfo en R1 en Rolanga. pic.twitter.com/ivqGu88bLW — Marcos Zugasti (@marcos_z) May 30, 2021

Cristian Garín @Garin_Cris celebró hoy su cumpleaños

#25 derrotando 3-6 6-4 7-6(6) 6-2 al argentino Juan Ignacio Londero, y avanzó a 2º Ronda de Roland Garros 🥳🥳🥳 — Louis de Grange (@louisdegrange) May 30, 2021

🎾 ¡GARÍN ELIMINÓ A LONDERO!



🇨🇱 El tenista chileno, en el día de su cumpleaños 25, se impuso 3-6, 6-4, 7-6 (6) y 6-2 al argentino en #RGxESPN



⏱️ 3 horas y 12 minutos



➡️ En segunda ronda enfrentará a Mackenzie McDonald pic.twitter.com/S2UUioolPG — SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2021

¡El mejor regalo de cumpleaños! 🇨🇱🔥​

​

Cristian Garin batalló por más de tres horas para superar por 3-6, 6-4, 7-6 (6) y 6-2 a Juan Ignacio Londero y quedarse con el segundo duelo sudamericano de la jornada. Mackenzie McDonald será su próximo rival. ​

​#RGxESPN pic.twitter.com/aeqntGDQ2h — ESPN Tenis (@ESPNtenis) May 30, 2021

¡Hoy está de cumpleaños el campeón del Chile Open 2021! 🥳



Felicidades @Garin_Cris 🎈🎉 ¡te deseamos lo mejor en tu día! pic.twitter.com/VgJ1oHCfio — Chile Open (@chile_open) May 30, 2021