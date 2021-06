El Team Chile lamentó el anuncio del tenista nacional Cristian Garin, quien hace poco comunicó que no asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

La raqueta Cristian Garin, número 20 de la ATP, anunció este lunes mediante sus redes sociales que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cita a realizarse desde el próximo mes de julio.

A través de su cuenta de Instagram, la raqueta nacional señaló que: "Tengo una triste noticia que contarles. Luego de analizarlo profundamente con mi equipo, he tomado la dura decisión de no asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio".

"Representar a mi país y sobretodo participar de unos Juegos Olímpicos, siempre ha sido un sueño para mí y fue el eje principal de mi planificación en el año 2020. Sin embargo, debido a la inestabilidad de este año(donde tuve que bajarme de Australian Open por lesión y mi posterior contagio de Covid 19) y sumado a que las condiciones establecidas, no me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos, es por lo que he tomado esta decisión", explicó Garin en la publicación.

“Por más de cien años los deportistas chilenos han demostrado que, independientemente de los resultados, unos Juegos Olímpicos son el escenario ideal para congregar a todo nuestro país en torno a un objetivo, masificar las más variadas disciplinas y, sobre todo, enseñar a las nuevas generaciones sobre el esfuerzo y la perseverancia”, aclararon.

El Team Chile agradeció además a los deportistas que, pese a la pandemia, asistirán a los Juegos Olímpicos, y señaló que el cupo de Garin no podrá ser reemplazado.

“Tras la decisión del sr. Garin de no representar a Chile, nuestra delegación para los Juegos Olímpicos de Tokio disminuye en un deportista, ya que el cupo fue obtenido por él gracias a su ranking ATP y no puede ser reemplazado por otro tenista nacional”, cerraron.

MIRA ACÁ LAS REACCIONES EN LAS REDES SOCIALES:

Garin no iba a clases cuando llovía muy fuerte. — Ricardo Marin (@RicardoMarin_) June 21, 2021

Garin en los JJOO tenía una chance unica de enganchar y enamorar al publico Chileno al estilo de Massu, González y Rios. Sin Copa Davis este año, Tokio era el único lugar donde iba a representar 100% a su país, y la desaprovechó. Hubiese preferido que no fuera a cualquier M1000. — Andres Valenzuela (@Andres20vp) June 21, 2021

Por las venas de Cristian Garin solo corre agua, lejos aún de transformarse en sangre. Pensar que Fernando González hizo hasta lo imposible para llegar a la edición del 2012, pero las lesiones se la ganaron, en fin. Aparte, el cuadro de los JJOO parecerá ATP 250 con tanta baja 😂 — Raúl Monsalve (@RMorU) June 21, 2021

Si Garin decía que básicamente se baja porque privilegia el calendario, tendría mucho más sentido que el comunicado que lanzó, tal como lo hizo Delbonis. — Matías Alarcón (@MatiasAlarconL) June 21, 2021