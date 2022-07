Cristián Camaño barrió el piso con jugador que fue detenido tras negarse a alcoholemia

Cristián Camaño, periodista de Deportes Agricultura, se refirió a la detención de Yonathan Andía y dio a conocer las posibles sanciones que podría tener el jugador de Universidad de Chile.

Cristián Caamaño, panelista del programa Deportes en Agricultura, tuvo palabras para el acto que involucra al lateral de la U.

"La U tiene problemas todas las semanas. Se encargan todos los actores, no necesariamente de los que entran a la cancha, de cometer errores. Pero creo que no era el momento de cometer una falta de este tipo y los jugadores tienen que aportar a la tranquilidad del club compartándose", indicó Caamaño.

"Lo que hizo Andía puedes hacerlo, pudiste haber salido, pero si estás en estado de ebriedad que te maneje otro o ándate en Uber", agregó el comunicador.

"Yo creo que va a haber una sanción económica, no va a jugar este partido y Diego López lo va a tener en observación por varias fechas. Haber entendamos, cometió una infracción a Ley de Tránsito y cometió un delito al manejar en estado de ebriedad, pero no chocó ni mató a un tercero, no es el único que no va a pasar un control de alcoholemia", cerró.