Cristián Caamaño ya tiene a su reemplazante para Martín Rodríguez

Cristián Caamaño, periodista de Radio Agricultura cree que Leonardo Valencia es el indicado para jugar en la misma zona que Rodríguez.

"Post vuelta del fútbol, nunca más volvió a ser determinante como con Mario Salas. Uno imaginaba que llegando a Chile se consolidaría como en la U o en Palestino, donde brilló. Desgraciadamente para su carrera el paso por Colo Colo está siendo negativo", explicó de entrada el comunicador.

Fue ahí que Caamaño animó al DT de los albos a probar con Valencia. "Tendrá que tomar una decisión Quinteros con él. Si ve una actitud de cambiar la historia, le puede dar una posibilidad. Pero lo que se ha escuchado de él, deja entrever que no ve el mismo compromiso de Iván Morales u otros".

"Estás jugando tres volantes de corte en el mediocampo. Cómo no habrá espacio para un creador. Aunque él mismo se sacó, no es solo la lesión", sentenció.

Fecha 12

Everton vs Unión Española - Sausalito - Viernes 23/07 - 20:30 horas

Ñublense vs Deportes Antofagasta - Nelson Oryazún - Sábado 24/07 - 15:00 horas

Deportes Melipilla vs Unión La Calera - Municipal La Pintana - Sábado 24/07 - 17:30 horas

Colo Colo vs Audax Italiano - Monumental - Sábado 24/07 - 20:00 horas

Huachipato vs Deportes La Serena - Cap Acero - Domingo 25/07 - 12:30 horas

Palestino vs Santiago Wanderers - La Cisterna - Domingo 25/07 - 15:00 horas

Curicó Unido vs Universidad de Chile - La Granja - Domingo 25/07 - 17:30 horas

Universidad Católica vs O'Higgins - San Carlos de Apoquindo - Domingo 25/07 - 20:00 horas

Equipo libre: Cobresal.

Cristián Caamaño.