El fuerte insulto de Maximiliano Falcón frente al juez asistente Wladimir Muñoz hizo que en la Radio Agricultura se vivieran cinco minutos de alta intensidad ptotagonizados por Cristian Caamaño, Patricio Yáñez y Cristian Alvarado.

El tenso momento: "porque es Colo-Colo pues hombre"

"Cuando tu insultas a menos de un metro a un juez de linea con dos insultos, o se cagan en los pantalones y que me perdonen los árbitros o sencillamente estamos tratando un tema sumamente delicado", comenzó en su intervención.

"Yo me imagino que Tobar lo va a sacar del campeonato. A Tobar lo sacaron en Montevideo porque Neymar lo empujó y sólo le mostró amarilla y esa situación lo sacó para siempre de Clasificatorias y Javier Castrilli lo borró en Chile por la falta de hombría", agregó el periodista.

Justo ahí intervino Cristian Alvarado: "¿y por qué crees tú que esa falta de hombría o que se cagó tiene que ver si es Falcón, es el partido o qué? no es nada".

Cristian Caamaño: "¿Cómo no es nada?, ¿está relativizando?, ¿no escuchó?"

Cristian Alvarado: "Ya, pero ¿por qué no lo echó?"

Cristian Caamaño: "Porque evidentemente tiene miedo"

Cristian Alvarado: "pero, ¿miedo de qué?, ¿qué miedo?, ¿las 40 mil personas?, ¿Falcón?"

Cristian Caamaño: "Porque es Colo Colo pues hombre, pero si te lo dicen los mismos jugadores de Colo Colo, los mismos jugadores de la U, de Católica. Hay un reglamento para equipo para equipo chico, pero si te lo dicen toda la vida. Daniel Morón, lo ha dicho el Pato (Patricio Yáñez), lo han reconocido. ¿Qué más quieres que te diga? no me defiendas a Colo Colo".

Cristian Alvarado: "No estoy defendiendo a Colo Colo".

Cristian Caamaño: "Entonces, ¿cuál es tu posición con respecto a esa jugada?"

Cristian Alvarado: "No no, te estoy diciendo, ¿por qué se cagó?"

Cristian Caamaño: "Se cagó en los pantalones porque era Falcón".

Cristian Alvarado: "Pero ¿por qué se cagó?"

Cristian Caamaño: "Porque tenía miedo, pero ¿qué te pasa "Tomate"?

Cristian Alvarado: "¿por qué crees tú?, ¿porque es Falcón?, ¿porque es Colo Colo?, ¿porque hay 40 mil personas?"

Cristian Caamaño: "sí, sí, sí, tú lo estás diciendo. ¿Y a tí?, pero juega tú, ¿cuál es tu visión?, ¿te da miedo?"

Andrés Fuenzalida: "Pero "Tomate", ¿por qué no lo echó o no le dijeron al árbitro central lo que había pasado?"

Cristian Alvarado: "No lo sé"

Cristian Caamaño: "Jajaja, ¿cómo no lo sé? dijo, ¿o te van a retar?"

Cristianl Alvarado: "No, no, tú me estás diciendo…"

Cristian Caamaño: "Te estoy diciendo se cagó en los pantalones el juez de línea en no querer ehar a Falcón porque es un jugador de Colo Colo y porque es en el Monumental".

Cristian Alvarado: "Perfecto, ah por eso, está ok".

Cristian Caamaño: "¿Y tu postura cuál es?"

Cristian Alvarado: "No, pero es que yo estoy rebatiendo…"

Cristian Caamaño: "No, no estás rebatiendo, rebateme con tu postura. ¿Cuál es tu postura?"

Cristian Alvarado: "Para mí tú le estás dando una categoría..."

Cristian Caamaño: "Rebateme con tu postura, no digas lo mío, di tú, ¿cuál es tu postura a la jugada?"

Cristian Alvarado: "¿Sabes qué? yo creo que no lo ve, que no lo siente, no lo escucha, no sé".

Cristian Caamaño: "¿No viste el video? ¿no viste la cara del juez de linea de frente con Falcón?"

Cristian Alvarado: "Estoy calificando lo que dijo Caamaño, porque si tú me preguntas a mí, Falcón debió ser expulsado. Si yo soy el asistente, lo expulso porque me insulta".

C.C: "pero ¿por qué gritas?"

Cristian Alvarado: "ya, ya, dale dale".

Patricio Yáñez: "Estan los dos gritando, vayan al tema de fondo y no en cómo se expresan si los dos están gritando como locos, dale me interesó, sigan".

Cristian Alvarado: "Yo digo que debió ser expulsado porque lo insulta, el insuto es evidente y claro".

Patricio Yáñez: "Tú dices que no lo escuchó, quizás no lo escuchó, yo creo que está tan cerca que acá hay dos chances. Es tan evidente que o le pagaron o se cagó, como no le pagaron yo creo que se cagó, listo, chao, no hay otra. No hay corrupción".

