Cristián Caamaño ya tiene a su reemplazante de Diego López en la U

El periodista, cree que la única manera en que la U no caiga en la desgracia de bajar a la Primera B es si Sebastián Miranda se vuelve a poner el buzo con la U.

“Hay una reacción de Sebastián Miranda hacia Diego López, en donde corre desde la banca como 10-15 metros para llegar al borde de la cancha y darle una indicación: ‘sabes qué, está pasando esto’. López sorprendido lo mira y corrige, de inmediato Ojeda pasó a ser un volante izquierdo”, detalló Caamaño.

El comunicador asegura que el discurso de Diego López simplemente ya no entró en el plantel: “Yo de esto me agarro porque, a esta altura, el discurso de López no entró. La confusión está instalada en el CDA y ya llegó, incluso, a los dirigentes”.

En el cierre, Caamaño entrega su candidato: “Hasta algunos ya encuentran malo a López, gente que no sabe de fútbol y se dan cuenta que López no sabe o no está capacitado para sacarlos del hoyo futbolístico. Yo creo -y ya lo están pensando muchos dirigentes adentro- que esto lo salva Sebastián Miranda y no Diego López”.