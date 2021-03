El comentarista deportivo analizó a los candidatos para llevar la jineta.

En Deportes en Agricultura, el periodista aseguró que de ser el arquero el capitán, Lasarte podría ganarse un problema:

"En la selección, que sea Medel o Bravo da un poco lo mismo. Pero si es Bravo, abres un conflicto. Si es Medel, no abres nada, mantienes el status quo que se mantuvo en un refrigerador".

ara Caamaño, "si sale Medel, por lógica será Bravo. Ahora, si él le dice a Lasarte que no quiere y se la pase a otro, se puede dar, pero el capitán sigue siendo Medel". Eso sí, es claro en señalar que "Lasarte es inteligente para no ganarse un problema, generar una discusión en el medio. Si es Medel, no pasa nada. Si es Bravo, volvemos atrás con el día que perdió la jineta… Es innecesario a esa altura".

El problema es que el formado en la UC porte la jineta es que no tiene un lugar asegurado en la formación después de estar lejos durante dos años. "Ahí se podría reabrir si tienen dudas, pero yo creo que es tan inteligente que se la va a pasar a Alexis Sánchez. Si no, va a quedar la sensación de que de aquí en adelante será Bravo, porque Medel no sé cómo podría jugar en este equipo como central".