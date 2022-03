Cristián Caamaño revela que Azul Azul va por un ex DT de Colo-Colo

El periodista de Deportes en Agricultura revela que el proceso de Santiago Escobar está en duda en Universidad de Chile, donde asegura que van a esperar hasta el duelo contra Curicó Unido para tomar una determinación.

"No tiene otro camino Escobar que ganar si quiere sobrevivir en Chile, metafóricamente. Hay varios responsables, no sólo Escobar. Lo hemos dicho y sostenido durante varias semanas, no por un mal resultado. Primero Escobar nunca encontró una línea de juego, no fue capaz de moldear el equipo. No habrá tenido intérpretes, no habrá tenido la capacidad para contagiar, para entregar el discurso y hacer llegar su forma de ver el fútbol. Eso es una cosa", destaca Caamaño.

"Lo otro es el decepcionante mercado de fichajes de Roggiero. Llevaba seis meses en Chile, tuvo que hacer un análisis más acabado, más profundo, de las necesidades del plantel y terminó entregando al técnico estas herramientas. Cuando hablo de Roggiero no solamente es él, sino todo su equipo de trabajo. Hay un segundo piso lleno de genios en Azul Azul que están permanentemente haciendo el tema de scouting. Vemos el fútbol formativo jugadores con 18 o 19 años todavía en proceso de formación, no hay uno con pasta de jugador de primera división absoluta", detalla el comentarista deportivo.

Después tenemos que eso se traspasa, ese mal trabajo de Roggiero y sus asesores, que se traspasa a Escobar y todo su grupo de asesores, donde trajo prácticamente nueve funcionarios junto a él. El desembolso más caro en los últimos años en un cuerpo técnico. Por eso hay tanta molestia, por eso no pueden entender a Roggiero tanta falencia en el plantel y no pueden entender cómo se inclinó por un entrenador que ya no dio. No es que vaya a cambiar de aquí a seis días. El propio Escobar lo sabe. Hasta el más ignorante trabajador del CDA tiene claro que este proceso está acabado, finalizado, no hay una sola ilusión", profundiza Caamaño.

Ahí lanzó la bomba sobre el interés que tienen por Pablo Guede "No quieren cometer el error de la temporada pasada, de mirar abajo en divisiones inferiores y no tener a nadie. Prefieren, lo digo muy responsablemente, esperar hasta la fecha 7 contra Curicó, apretón de manos, receso dos semanas, tener 10 días para elegir y esos nombres ya están siendo sondeados. Hay dos técnicos extranjeros que gustan, con los que quieren conversar, no significa que vayan a llegar, pero sí que conocen el mercado chileno. Dos Pablos, que tuvieron que estar primero en la carpeta de cualquier dirigente serio de la U. No hablo que no sea serio Escobar, pero un técnico que tuvo siete años en Ecuador, en un equipo de medianía de tabla hacia abajo, sin ninguna proyección, sin pisar un equipo grande de Ecuador, habla de que no es solo responsable el técnico, también quien lo trajo", finaliza.

