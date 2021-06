Cristián Caamaño pide instaurar el Día Nacional de Eduardo Vargas

El periodista propuso que el 18 de junio se festeje el Día Nacional de Eduardo Vargas por los logros conseguidos por él en aquella fecha.

La Selección Chilena ya vive el partido ante su símil de Bolivia por la segunda fecha del Grupo A de la Copa América. Pese a eso, este 18 de junio también es un día especial para Edu Vargas. El atacante está acostumbrado a ser carta de gol para La Roja en dicha fecha.

Bajo ese contexto, en el programa de Deportes en Agricultura hicieron un reconocimiento al logro que registra "Turboman". Y Cristián Caamaño propuso una novedosa manera de celebrar si hoy le marca a los altiplánicos. Se trata del Día Nacional de Eduardo Vargas.

“(Vargas) Tiene un pacto con el 18 de junio. Además de estar a cuatro goles de ser el goleador histórico de la Copa América. Fíjate que le anotó el 2014 a España, anotó cuatro a México en el 7-0 y marcó a Camerún en el estreno de la Copa Confederaciones. Ha realizado seis goles con la Roja”, comenzó señalando.

“Así que hoy lo invoco, además que hoy anote y propongo instaurar el Día Nacional de Eduardo Vargas, no creo que haya un futbolista con un pacto más fantástico con el gol en un día con este, un 18 de junio. Hago el llamado y que nadie me quite la idea”, complementó.

“Yo creo que hoy mete dos goles y queda a tiro para ser el goleador histórico de la Copa América. Y se instaura el Día Nacional de Eduardo Vargas, con Uruguay iguala el récord y con Paraguay la rompe”, concluyó.

Ahora, seguramente el ex Universidad de Chile y Napoli de Italia estará enfocado en dar lo mejor de sí mismo para extender su legendaria marca con la camiseta del "Equipo de Todos".