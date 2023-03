Cristian Caamaño no quiere hinchas de la U en el Monumental

La dirigencia de ByN quiere recibir fanáticos del Bulla en el sector Magallanes, el periodista Cristian Caamaño cree que es una mala idea.

"Yo soy partidario de que no haya público visitante. Porque así se ahorran un problema para el partido de vuelta, porque si ese partido de vuelta la U lo quiere jugar en Santa Laura, ¿sabes que pasa con los accesos? cuando ha habido una hinchada en Santa Laura hay miles de problemas", lanzó de entrada en el programa deportivo de Agricultura.

Por eso, el comunicador deportivo aconseja que "si yo fuera la U me quedo callado y no pido público visitante, porque así me aseguro que cuando jueguen la revancha en Santa Laura no tengas que tener ese problema del público visitante que te va a generar un lío".

"Si ya hay problemas en los accesos de Santa Laura para una parcialidad, imagínate todo el lío que va a haber si llega a existir la posibilidad de 500 o 600 hinchas de Colo Colo, entonces mejor que no viejo. Ahorrémonos eso, todavía no, hasta que no esté de vuelta el Nacional, que todavía no haya Superclásico con público visitante", añade.

Caamaño concluye indicando que "porque si a la U le cierran Santa Laura va a salir a buscar a regiones y le va a decir 'yo te pasé público visitante en la ida', y la U no está en condiciones de pelear nada en este momento, solo que le mantengan Santa Laura, es lo único que tiene que resolver".