Cristián Caamaño no le tiene nada de fe al entrenador de la U

El rostro de Radio Agricultura se molestó por una frase de Santiago Escobar en la previa del duelo contra O'Higgins y no le perdonará que se guarde los refuerzos ante los celestes para "que se integren".

El DT de los azules aseguró en rueda de prensa que la U va “de menos a más”.

“No le entiendo, de verdad. Porque no se generó fútbol contra Ñublense. ¿Fue más sólido el equipo? No. ¿Defendió mejor? No. ¿Tuvo mejor circulación de balón? No. ¿Atacó bien? No. Por lo menos contra La Calera atacó bien, y cuando fue dominado el equipo encontró fórmulas de ataque, espacios y desequilibrio. Y contra Antofagasta defendió mal y no tuvo circulación. No entiendo de dónde saca el de menos a más”, dijo Caamaño.

“Van tres fechas y vamos a ver cómo resulta el lunes, en la U no hay tiempo que perder y él se toma el tiempo para incorporar a los refuerzos. El otro día había puros chicos en la banca y era el momento para que debutara Brun”, aseveró el comunicador.

Para concluir, Cristián Caamaño estalló con todo: “acá hay que echarlos a la pelea porque la U no tiene tiempo que perder, por algo él estaba clamando por refuerzos. Y vienen con ritmo porque Gallegos jugó la semana pasada. ¡A Jugar! Cuando eres bueno te bajas del avión como Mauricio Victorino y a jugar. Qué es eso de que lo quieres integrarlos. Verso, señor Escobar. Tiene miedo, tiene pánico de lo que está pasando”, sentenció.

