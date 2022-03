Cristián Caamaño no le tiene nada de fe al Colo-Colo de Quinteros

El periodista nacional fue muy duro con el juego que está mostrando el cuadro Popular, es por eso que el comunicador se lanzó con todo .

"No es solamente un futbolista el que está fallando, si fuese uno solo lo cambian y a lo mejor corrigen la situación", comenzó diciendo.

"Pero esto es una baja individual de Solari, más la de Costa, sumado a la baja colectiva de Colo-Colo y todo eso te da este presente, o al menos previo al Superclásico, con un análisis un poco más dubitativo con respecto a un equipo que hace seis meses funcionaba perfecto", añadió.

En la misma línea, dijo que: "le pasaba por encima a Católica y a todos los equipos del fútbol chileno, pero hoy desgraciadamente entró en un espiral de desconfianza en que el futbolista es capaz de perderse penales todas las semanas, el delantero que tiene que definir como Santos prefiere tocársela a un compañero".

"Cuando en algún momento el 9 cierra los ojos y le pega el pencazo a lo que salga, los primeros minutos a lo que salga, pero ya después si fallaste cuatro se la tocas al del lado, pero el 9 tiene que fallar tres o cuatro para entregarla y además empiezan los horrores defensivos", disparó.

Respecto a la defensa, cree que: "(Emiliano) Amor perdió pelotas en la salida el otro día, (Maximiliano) Falcón descontrolado ya continuamente, (Óscar) Opazo ya no está tan profundo, no sé si el problema en el codo por la caída ante Audax Italiano lo tiene un poco complicado, a mí me da la sensación de que es todo en Colo Colo, no es una baja atribuible a un futbolista y eso ha mermado todo el funcionamiento”.

Adeás tuvo palabras para el Pibe: "lo tuvieron que haber conocido en la segunda rueda, si es un tema de funcionamiento. Hoy Solari cuando va a encarar encara contra dos, antes encaraba contra uno y con mucho espacio por delante".

"A Colo Colo lo están maniatando, que es distinto, además la pelota no le llega a tres metros adelante le está llegando un metro atrás, también hay situaciones de confianza en el pase, es toda una situación de juego", concluyó.

LAS DOS FINALES QUE LE QUEDAN A CHILE PARA SOÑAR CON QATAR 2022:

Brasil vs Chile, ciudad por definir, jueves 24 de marzo

Chile vs Uruguay, Santiago, martes 29 de marzo.